Berlin müzakere için yeni bir hamle girişiminde

Özellikle Die Zeit gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Scholz’un, Kasım ayında Brezilya’da düzenlenecek olan G20 zirvesi öncesinde Putin’le bir telefon görüşmesi yapmayı hedeflediği belirtildi.



Scholz ve Putin, son olarak Aralık 2022’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Şubat 2022’deki Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasından önce sık sık iletişim kuran iki lider, savaşın başlamasıyla birlikte diplomatik temaslarını önemli ölçüde azaltmıştı.



G20 öncesi diplomasi



Scholz’un Putin ile görüşme planı, özellikle Batı’nın Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik yeni bir diplomatik hamle yapma ihtimalini gündeme getirdi.



La Repubblica gazetesi, Alman hükümetinin Minsk anlaşmalarını örnek alan bir barış planı hazırladığına dair bir haber yayımlamıştı. Bu plana göre, Ukrayna’nın bazı topraklarının Rusya’ya devredilmesi ihtimali göz ardı edilmiyordu. Ancak Almanya Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları dolaylı olarak yalanladı.



Eylül ayında Scholz, Ukrayna’nın katılımıyla yapılacak ikinci bir barış konferansını gündeme getirmiş ve Rusya’nın bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da bu süreçte Rusya’yı barış görüşmelerine dahil etmek için çalıştıklarını açıklamıştı. Scholz’un bu girişimleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin Batı ülkelerine sunduğu “zafer planı” ile örtüşüyor.



Scholz’un bu girişimi, Avrupa’da barış arayışlarının hız kazandığını, ancak bu sürecin son derece karmaşık ve zorlu olacağını gösteriyor. G20 zirvesi, bu müzakere sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olacak gibi.