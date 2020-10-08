Berlin Tegel’den son uçuş Paris’e

2011 yılında açılması planlanan ancak tam 6 kez ertelenen ve 31 Ekim’de açılacak olan Brandenburg Havaalanı (BER) için koronavirüs nedeniyle açılış töreni yapılmayacak. BER’in açılmasıyla 1948 yılından beri hizmet veren Tegel Havaalanı ise tamamen kapanacak. Ancak havaalanı binaları hemen yıkılmayacak. 2021 yılının sonuna kadar bekletilecek. Boş araziye ise 2021 yılından sonra en az 10 bin kişinin yaşayacağı 5 bin konutluk yeni bir yerleşim alanı düşünülüyor. Bunun nasıl bir proje olacağı ise farklı çevrelerden geniş katılımın görüşleri alınarak belirlenmesi planlanıyor. Projenin en az 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.

