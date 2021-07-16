Berlin'de aşırı sağcı polis soruşturması: Yine sohbet odalarından çıktı

Berlin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, polislere yönelik sırların ifşa edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cep telefonlarının incelenmesi sırasında başka suçların da işlendiğine ilişkin belirtilerin ortaya çıktığı ifade edildi. Açıklamada, bu nedenle Berlin Savcılığı ile Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ‘Zentral’ adlı ekibin, 5 polis hakkında halkı kışkırtmak ve anayasaya aykırı semboller kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlattığı aktarıldı. Olayla ilgili olarak Berlin yakınlarındaki Schöneiche, Königs Wusterhausen, Kleinmachow ve başkent Berlin’in çeşitli kesimlerinde şüphelilerin konutlarında arama yapıldığı belirtildi. “Aramalar başarılı geçti” ifadesi kullanılan açıklamada, kanıtların değerlendirmesinin devam ettiği, ayrıca sohbet grubuna katılanlara ilişkin disiplin önlemlerinin alınmasının da incelendiği kaydedildi. Aramalarda bazı bilgi ve belgelerle bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu belirtildi.







‘MESLEKİ AHLAKLA BAĞDAŞMIYOR’





Berlin Polis Sendikası Sözcüsü Benjamin Sendro ise polis memurlarının bu tür davranışta bulunmalarının mesleki ahlakla bağdaşmadığını söyledi, bu tür girişimlerden haberdar olan diğer polisleri de hiç zaman kaybetmeden ilgili birimleri bilgilendirmeye çağırdı. Geçen yıl da Berlin’de polis eğitimi verilen akademide bazı öğrencilerle polis memurlarının aşırı sağcı ve yabancı düşmanı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.