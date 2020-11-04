Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de aşırı sağcı polislere 40 soruşturma /04 Kasım 2020 09:30

Berlin'de aşırı sağcı polislere 40 soruşturma

Berlin Emniyeti Teşkilatı, bünyesindeki aşırı sağcı polislere yönelik incelemelerini sürdürüyor.

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Almanya'nın başkenti Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, “Yaklaşık 40 kadar olayla ilgili inceleme sürüyor. İncelemeye konu olan polislerin yarısı görevden uzaklaştırıldı” dedi.

Berlin’de 26 bin polis görev yaptığını belirten Emniyet Müdürü Slowik “Yüzde 99.9’u anayasaya bağlı. Biz imajımızı bozanlara çok kızıyor ve sinirleniyoruz” dedi. Polis içinde aşırı sağ ile mücadeleye önem verdiklerini belirten Slowik, emniyetten uzaklaştırdıkları kimi polislerin mahkeme kararıyla görevine geri döndüğünü de belirtti. 

Slowik “Kendimizi bu konuyla yoğun olarak ilgilenmek üzere adadık. Polis toplumun birliği için daha çok muhafazakâr kuralları uygulamak isteyen insanlara yakın durabilir. Ancak radikal değil. Radikalleri görevden alıyoruz. Bazen bizim kararlarımız mahkemelerden dönüyor” dedi. Berlin’de mesajlaşma grubunda ırkçı paylaşımlar yapan polislerden sonra, iki polisin de üzerinde gamalı haç bulunan eski bir radyo satın aldıkları ortaya çıkmıştı. İki polis hakkında inceleme başlatılmıştı.
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