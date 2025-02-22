Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de Holokost Anıtı'nda bıçaklı saldırı: 1 yaralı, 1 gözaltı /22 Şubat 2025 09:32

Berlin'de Holokost Anıtı'nda bıçaklı saldırı: 1 yaralı, 1 gözaltı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yahudi Soykırımı'nda katledilenlerin anısına oluşturulan anıt bölgesinde İspanyol bir turist bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Yahudi Soykırımı (Holokost) Anıtı'nda bıçaklı saldırı düzenlendi. Almanya polisi, dün akşam saatlerinde yaşanan olayla ilgili açıklamasında, saldırıda bir İspanyol turistin yaralandığını, şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi. Polisin açıklamasına göre, saldırının hangi saikle düzenlendiği henüz tespit edilemedi.

'SALDIRIDAN 3 SAAT SONRA KANLI ELLERİYLE OLAY YERİNE GELDİ'

Söz konusu bıçaklı saldırı, Almanya'da erken genel seçimlerin yapılacağı 23 Şubat Pazar gününden iki gün önce meydana geldi. İspanyol turistin ağır yaralandığı saldırı hakkında açıklama yapan Polis Sözcüsü Florian Nath, saldırının yerel saatle 18.00 sıralarında (Türkiye saatiyle 20.00) yaşandığını, saldırıda 'muhtemelen bıçak, belki de başka bir cisim kullanıldığını' söyledi. Nath, saldırıdan yaklaşık üç saat sonra ellerinde kan olan erkek bir şüphelinin polisin anıtın çevresine çektiği polis kordonundaki bir polis memuruna yaklaştığını, ellerinde kan olmasının bu kişiyi 'çok şüpheli' bir hale getirdiğini ifade etti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, polis sözcüsü, şüpheli erkeğin gözaltına alındığını, saldırı silahının da ele geçirildiğini bildirdi. Yaralı kişinin 30 yaşında İspanyol bir erkek olduğu, saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Federal Meclis binasına da yakın bir noktada yer alan Holokost Anıtı, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın katlettiği 6 milyon Yahudi'yi anmak için oluşturulmuştu.
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