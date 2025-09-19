Berlin'de iki bomba bulundu, 22 bin 500 kişi tahliye edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki bombanın etkisiz hâle getirilebilmesi için yaklaşık 22 bin 500 kişi tahliye edildi.





Berlin'in Mitte semtinde Alexander Meydanı yakınlarında turistik bir bölge olan Fischerinsel'de bulunan bombanın etkisiz hâle getirilmesi için polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 10 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.





DW Türçe'nin haberine göre Mühlendamm üzerindeki kanal havuzundaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın etkisiz hâle getirilebilmesi için polis 500 metre çapında bir güvenlik çemberi oluşturdu.





Bu alandaki tahliyelerin tamamlanmasının ardından, uzman ekipler sabah saatlerinde Havel Nehri'nin yan kolu olan Spree'de bulunan bomba üzerinde incelemeler yaptı. Polis sözcüsü Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, uzmanların bombayı tehlikesiz olarak sınıflandırdığı, bu nedenle bombanın etkisiz hâle getirilmesine gerek olmadığını bildirdi.





Bomba Fischerinsel'de dün bulunmuştu. Polisin, dün akşam geç saatlere kadar kapı kapı dolaşarak bölge sakinlerini bilgilendirmesinin ardından Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi uyarı göndererek halktan güvenlik çemberini tahliye etmesini istedi. Arkadaşları veya akrabalarının yanına gidemeyenler için acil barınma yerleri oluşturuldu.





Spandau'da 100 kilogramlık bomba bulundu

Berlin'in Spandau semtinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rus yapımı bir başka bombanın etkisiz hâle getirilmesi için ise burada da 500 metre çapında bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Bölgede yaklaşık 12 bin 400 kişi tahliye edildi. Gidecek yeri olmayanlara yakınlardaki bir spor salonu barınak olarak tahsis edildi. Polisin verdiği bilgilere göre, güvenlik çemberi içinde kalan alanda, bir hastane, bir ilkokul ve iki kreş yer alıyor.





Berlin'de geçmişte de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bombalar bulunmuştu. Temmuz 2023'te bulunan yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki bomba nedeniyle 15 bin kişi tahliye edilmişti. 2021 yılında da 250 kilogramlık bir bomba yüzünden Gesundbrunnen semtinde binlerce kişi bomba etkisiz hâle getirilene kadar evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.