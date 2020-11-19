Berlin'de İslam Kültür Derneği'ne Korona yardımı baskını

Berlin polisi, İslam Kültür Derneği’nin bulunduğu binada ve şüphelinin evinde arama yaptı.





Almanya Koronavirüs (Covid-19) salgınının baş gösterdiği mart ayından beri kapanan iş yerlerine destek için işletme sahiplerine farklı tutarlarda para yardımı yaptı.





Berlin eyalet hükümeti federal hükûmetten de aldığı bütçeyle şehirde tek kişilik, küçük ve orta ölçekli işletmelere 5 ile 14 bin euro arasında hibede bulundu.





Hibe almak için yapılan başvurularda ciddi şekilde incelenmeden ödemeler yapıldı. Hibeden yararlanmak için radikal dernek ve kurumlarla birlikte aşırı sağcılar ile çok sayıda dolandırıcı da başvuru yapmıştı.





Berlin’de şimdiye kadar haksız hibe alındığı gerekçesiyle 2 bin 100 soruşturma dosyası açıldı. Bazı soruşturma dosyaları, mahkemeye intikal etti.





Sonuçlanan davalarda hapis cezası alanlar da oldu.





