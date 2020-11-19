Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de İslam Kültür Derneği'ne Korona yardımı baskını /19 Kasım 2020 12:48

Berlin'de İslam Kültür Derneği'ne Korona yardımı baskını

Almanya'nın başşehri Berlin’de faaliyet gösteren İslam Kültür Derneği’ne polis baskın düzenledi. Nisan ayında yapılan Koronavirüs yardımını haksız yere alındığından şüphelenen polis, 35 yaşındaki dernek yöneticisinin evinde de arama yaptı.

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Berlin polisi, İslam Kültür Derneği’nin bulunduğu binada ve şüphelinin evinde arama yaptı. 

Almanya Koronavirüs (Covid-19) salgınının baş gösterdiği mart ayından beri kapanan iş yerlerine destek için işletme sahiplerine farklı tutarlarda para yardımı yaptı. 

Berlin eyalet hükümeti federal hükûmetten de aldığı bütçeyle şehirde tek kişilik, küçük ve orta ölçekli işletmelere 5 ile 14 bin euro arasında hibede bulundu. 

Hibe almak için yapılan başvurularda ciddi şekilde incelenmeden ödemeler yapıldı. Hibeden yararlanmak için radikal dernek ve kurumlarla birlikte aşırı sağcılar ile çok sayıda dolandırıcı da başvuru yapmıştı. 

Berlin’de şimdiye kadar haksız hibe alındığı gerekçesiyle 2 bin 100 soruşturma dosyası açıldı. Bazı soruşturma dosyaları, mahkemeye intikal etti. 

Sonuçlanan davalarda hapis cezası alanlar da oldu.

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