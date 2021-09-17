Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de kiralık ev sorununa çözüm: 14 bin 750 konutun kamulaştırılması onaylandı /17 Eylül 2021 12:13

Berlin'de kiralık ev sorununa çözüm: 14 bin 750 konutun kamulaştırılması onaylandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de en büyük sorunların başında kira artışı ve konut bulmada yaşanan sorunlar geliyor. Kira artışını önlemek için üst sınır yasasını hayata geçiren senatonun bu kararı mahkemeden dönmüştü. Berlin Senatosu şimdi ise özel toplu konutların kamulaştırılması yoluna gidiyor.

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Berlin Maliye Senatörlüğü, Vonovia ve Deutsche Wohnen adlı en büyük özel toplu konut şirketlerinden 14 bin 750 konutun alınarak kamulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Satışın detayları henüz açıklanmazken, konut satın alımının senatoya yaklaşık 2.4 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

HALK OYLAMASI YAPILACAK

Vonovia ve Deutsche Wohnen konut şirketlerinin, kira artışına karşı kentte oluşan ve giderek gerginleşen algıyı kırmak istediği belirtildi. Berlin’de 26 Eylül’de yapılacak federal Meclis ve eyalet parlamentosu seçimlerinin yanı sıra Deutsche Wohnen’e ait konutların önemli bir bölümünün de kamulaştırılması için halk oylaması yapılacak.
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