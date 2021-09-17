Berlin'de kiralık ev sorununa çözüm: 14 bin 750 konutun kamulaştırılması onaylandı

Berlin Maliye Senatörlüğü, Vonovia ve Deutsche Wohnen adlı en büyük özel toplu konut şirketlerinden 14 bin 750 konutun alınarak kamulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Satışın detayları henüz açıklanmazken, konut satın alımının senatoya yaklaşık 2.4 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.







HALK OYLAMASI YAPILACAK





Vonovia ve Deutsche Wohnen konut şirketlerinin, kira artışına karşı kentte oluşan ve giderek gerginleşen algıyı kırmak istediği belirtildi. Berlin’de 26 Eylül’de yapılacak federal Meclis ve eyalet parlamentosu seçimlerinin yanı sıra Deutsche Wohnen’e ait konutların önemli bir bölümünün de kamulaştırılması için halk oylaması yapılacak.