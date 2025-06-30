Berlin'de panik! 3 kez patlama sesi duyuldu

Yangınla birlikte bölgede çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. Özellikle şehir merkezine yakınlığı nedeniyle Kurfürsten ve Schill caddelerinde oluşan yoğunluk, Berlin trafiğini adeta kilitledi.









Almanya'nın başkenti Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel merkezine sadece 250 metre uzaklıkta bulunan yüksek katlı bir inşaatın çatı katında çıkan yangın kentte paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerinden üç kez şiddetli patlama sesi yükseldi.Kurfürsten Caddesi ile Schill Caddesi'nin kesişiminde yükselen inşaatta çıkan yangına 100'ün üzerinde itfaiye personeli müdahale etti. Çatı katında başlayan yangının kısa sürede binanın üst katlarına sıçradığı, yoğun duman nedeniyle çevre binaların da tehdit altında olduğu bildirildi.Yangın sırasında art arda üç patlama sesi duyan çevre sakinleri büyük panik yaşadı. Alman medyasına yansıyan ilk bilgilere göre, patlamaların inşaat alanında bulunan gaz tüplerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.