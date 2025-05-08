Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de Sırrı Süreyya Önder'i anma programı /08 Mayıs 2025 16:57

Berlin'de Sırrı Süreyya Önder'i anma programı

8 Mayıs 2025 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de, siyasetçi ve düşünce insanı Sırrı Süreyya Önder için anlamlı bir anma programı düzenlendi. Dersim Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, her kesimden yüzlerce insanı bir araya getirdi.

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Anma programına Dem Parti temsilcileri, gazeteciler, sanatçılar, yazarlar ve farklı düşünce dünyalarından çok sayıda kişi katıldı. Anmaya damga vuran anlardan biri sanatçı Ferhat Tunç'un “Vaktimiz yok yas tutmaya” sözleriyle başladı. Tunç, ardından sahneye gazeteci Can Dündar, yazar Hayko Bağdat ve milletvekili İdris Baluken'i de davet ederek “Dersim Dört Dağ İçinde” türküsünü seslendirdi. Duygu yüklü anların yaşandığı programda izleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Cizlavet Kültür ve Sanat Platformu Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Bozkuş,  anma programı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Hayatını barışa adamış bir isim olan Sırrı Süreyya Önder, bu anma programıyla da barışın ne demek olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Onun mahallesi her renkten insanın kalbiydi. Bugün buradaki renkler bunun kanıtıdır.”
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