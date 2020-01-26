Berlin'de Tesla'nın fabrika kuracağı arazide patlamamış bombalar çıktı

Şirketin Avrupa kıtası genelinde temelini atacağı ilk fabrikanın arazisinde keşfedilen bombaların her biri 50 kilogram ağırlığında.

Brandenburg eyaletinin içişleri bakanlığı adına konuşan sözcünün açıklamasına göre bomba imha uzmanları halen patlamamış olan bombaları güvenli bir şekilde etkisiz hale getirecekler.





“Made in Germany” etiketini taşıyan Tesla modellerinin üretileceği fabrika, Berlin’in dışındaki Gruenheide ilçesinde satın alınan arazi üzerine yükselecek. Burada devasa bir üretim tesisinin kurulması planlanıyor.





Öte yandan Tesla’nın yerel rakipleri de ABD’li şirketle artan rekabette geri kalmamak için kendi elektrikli otomobil modellerini piyasaya sürmenin peşinde. BMW, Mercedes ve Audi gibi markalar şu sıra fabrikaların temelini Almanya içerisinde atarak hükümetin sağladığı vergi avantajlarından faydalanmayı planlıyor.





Tesla arazisinde fark edilenler gibi patlamamış bombalar Almanya da dahil olmak üzere Avrupa’nın herhangi bir yerinde sıklıkta keşfediliyor. Bombaları etkisiz hale getirmek için uzmanların görevlendirilmesinin ardından etraftaki yerleşim yerleri boşaltılıyor.