Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de traktörlü protesto trafiği felç etti /27 Kasım 2019 21:22

Berlin'de traktörlü protesto trafiği felç etti

Almanya'nın çeşitli kırsal bölgelerinden gelen binlerce çiftçi başkent Berlin'in yollarını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Euronews’teki habere göre, hükümetin çevreci tarım politikalarını protesto eden 10 bine yakın çiftçi, bin 800 adet traktörü şehrin girişinden merkezine kadar ilerledi.

Çevreci kanunların çiftçiler için fazla kısıtlayıcı ve baskıcı bir durum oluşturduğunu savunan eylemciler yerli üretimin artık ithal ürünlerle rekabet edemediğini ileri sürdü.

MERKEL İLAÇ VE GÜBRE İÇİN SERT ÖNLEMLER ALMAYA HAZIRLANIYOR

Şansölye Angela Merkel’in kabinesi eylül ayında yeraltı sularını koruyabilmek için zirai ilaç ve gübre kullanımı konusunda sert önlemler almayı kararlaştırmıştı.

Çevre Bakanı Svenja Schulze çiftçilerle konuşmaya hazır olduklarını ancak çevreyi korumak konusunda herkes gibi onların da üstlerine düşen rolü oynamak zorunda olduğunu açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berlin'de traktörlü protesto trafiği felç etti Sonraki Haber >>

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Buzlu yollarda dikkat

Buzlu yollarda dikkat

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:07:32