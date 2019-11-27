Berlin'de traktörlü protesto trafiği felç etti

Euronews’teki habere göre, hükümetin çevreci tarım politikalarını protesto eden 10 bine yakın çiftçi, bin 800 adet traktörü şehrin girişinden merkezine kadar ilerledi.







Çevreci kanunların çiftçiler için fazla kısıtlayıcı ve baskıcı bir durum oluşturduğunu savunan eylemciler yerli üretimin artık ithal ürünlerle rekabet edemediğini ileri sürdü.





MERKEL İLAÇ VE GÜBRE İÇİN SERT ÖNLEMLER ALMAYA HAZIRLANIYOR





Şansölye Angela Merkel’in kabinesi eylül ayında yeraltı sularını koruyabilmek için zirai ilaç ve gübre kullanımı konusunda sert önlemler almayı kararlaştırmıştı.





Çevre Bakanı Svenja Schulze çiftçilerle konuşmaya hazır olduklarını ancak çevreyi korumak konusunda herkes gibi onların da üstlerine düşen rolü oynamak zorunda olduğunu açıkladı.