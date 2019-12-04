Berlin'deki Çeçen cinayetinde Rus istihbaratı şüphesi

İsimsiz bir adliye kaynağının Reuters'e yaptığı açıklamaya göre cinayette yabancı bir istihbarat örgütünün rol aldığına dair delillere ulaşıldı.







Euronews'ten Faruk Can'ın haberine göre daha önce Çeçenistan'daki Moskova karşıtı direnişçilerle birlikte savaşan Zelimhan Hangoşvili Berlin'de camiye gittiği sırada başından iki kurşunla vurularak öldürülmüştü.





Davayla ilgili federal inceleme başlatılması, eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi ile Moskova ve batılı başkentler arasında başlayan gerilimin daha yükselmesine neden olabilir.





Der Spiegel'in haberine göre cinayetten kısa bir süre sonra gözaltına alınan bir zanlının pasaport numarasından Rus istihbarat servisleriyle bağlantısı olduğu tespit edilmişti.





Savcılar zanlının cinayette kullanıldığı düşünülen silahı Spree nehrine atmaya çalışırken yakalandığını duyurmuştu.





Son gelişmeyle ilgili Rusya'dan bir açıklama gelmedi. Fakat ağustos ayındaki cinayetten sonra Kremlin olayla Rus hükümeti arasında bir bağlantı olduğu iddialarını kategorik olarak reddetmişti.