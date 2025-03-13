Berlin'deki iftar programında barış vurgusu: 'Barıştan başka alternatif yok'

























Organizasyonda yoğun emeği geçen Hilal Akdeniz, Hakan Karaoğlan, Eset Mavinehir, Kübra Dalkılıç, Erkam Çebi, Şefika Coşkun, Kürşat Elbaşı, Selim Akden, Levent Kılıçoğlu ve Muaz Ekinci'ye teşekkür ederiz.









Açılış konuşmasında Dr. Arhan Kardaş İslam'ın evrensel insani değerler üzerine bina edildiğini ifade ederek ''İnsan insanın kurdu değil dostudur, hayat bir savaş değil yardımlaşmadır, barıştan başka alternatif yoktur“ dedi.Programa katılan Katolik profesör ise konuşmasında ''Sırt sırta verip birbirimize arka çıkmalıyız, arkadaşın manası da budur'' dedi.Vakfın başkanı Ercan Karakoyun orucun ve Ramazan'ın bir iradeyi güçlendirme ve arinma vesile oldugunu ifade etti.Doğu Almanya’nın eski dışişleri bakanı Markus Meckel de konuşmasında Kardaş'ın konuşmasına atıfta bulunmakla beraber Almanya’nın ana yasasına ve anayasal değerlere sahip çıkması ve onları savunması gerektiğini vurguladı.Antisemitizmden sorumlu Musevi bir misafir korku ve nefretten kurtulmanın tek yolunun birlikte ve ortak hareket etmek olduğu çaağrısında bulundu.House of One'dan Patricia Böckmann iftar atmosferinin misafirperverliğinden büyülendiğini ifade etti ve bu samimi ortamın bir parçası olmanın bir şeref olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın tebrik yazısı okundu.İftar vaktinden önce İslam İlahiyatı Hadis profesörü Kur'an tilavetinde bulundu. Ardından I-ISIN kültür merkezinin müdürü Sevda Akcuru kapsayıcı bir dua okudu.Ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar açıldı ve misafirler yemek eşliğinde samimi muhabbet etme imkanı buldu.Berlin federasyonu ve forum diyaloğun da ev sahipliği yaptığı program 4 saat sürdü, buna rağmen misafirler ayrılmakta güçlük çektiler.