Berlin'deki Tegel Havalimanı 15 Haziran’da 2 ay kapatılacak

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Berlin Brandenburg Havalimanları şirketi ortaklarının bugün yaptıkları toplantıda Tegel Havalimanı’nın 15 Haziran’dan itibaren 2 ay faaliyetlerini durdurma kararı aldığını ifade etti. Seibert, kapatılma sebebi olarak Kovid-19 kaynaklanan ekonomik durumun gösterildiğini kaydetti. Berlin’in güneyinde yapımı devam eden Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) açıldıktan en fazla 6 ay sonra Tegel Havalimanı’nın kapatılması kararlaştırılmıştı. Bundan 8 yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçok kez açılışı ertelenen BER’in ekim sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor. Uzmanlar, Tegel Havalimanı’nın birkaç ay için yeniden açılmayacağını ifade ediyor.

