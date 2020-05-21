Samanyolu Haber /Gündem / Berlin'deki Tegel Havalimanı 15 Haziran’da 2 ay kapatılacak /21 Mayıs 2020 10:53

Berlin'deki Tegel Havalimanı 15 Haziran’da 2 ay kapatılacak

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın 15 Haziran’da geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

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Hükümet  Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Berlin Brandenburg Havalimanları şirketi ortaklarının bugün yaptıkları toplantıda Tegel Havalimanı’nın 15 Haziran’dan itibaren 2 ay faaliyetlerini durdurma kararı aldığını ifade etti. Seibert, kapatılma sebebi olarak Kovid-19 kaynaklanan ekonomik durumun gösterildiğini kaydetti. Berlin’in güneyinde yapımı devam eden Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) açıldıktan en fazla 6 ay sonra Tegel Havalimanı’nın kapatılması kararlaştırılmıştı. Bundan 8 yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçok kez açılışı ertelenen BER’in ekim sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor. Uzmanlar, Tegel Havalimanı’nın birkaç ay için yeniden açılmayacağını ifade ediyor.
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