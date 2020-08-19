Berlin'deki trafik kazalarında terör saldırısı şüphesi

Almanya’nın başşehri Berlin’de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu açıklandı.





Berlin Başsavcılığı, "en az üç kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan sürücüyle ilgili başlatılan soruşturmada, zanlının, aracını "saldırı amaçlı ve bilinçli bir şekilde diğer vasıtaların üzerine sürdüğünün tespit edildiğini" açıkladı.





Polis ve başsavcılığın verdiği bilgilere göre, Sarmad Al-Z. adlı zanlı dün akşam saat 19:00’a doğru Berlin’in güneyindeki A100 numaralı çevre yolunda Opel Astra model arabasıyla, önce iki otomobile, daha sonra da iki motosiklet sürücüsüne çarptı.





Biri çok ağır olmak üzere toplam 6 altı kişi yaralanırken, görgü tanıkları zanlının çarptığı son motosikletten sonra, arabasından inerek, tekbir getirdiği ve yere bir seccade sererek, namaz kılmaya başladığını aktardı.





Sarmad Al-Z.’nın, kaza yerine ulaşan polise, "Yaklaşırsanız hepiniz ölürsünüz." diye tehdit ederek, arabasında patlayıcı madde bulunduğunu söylediği, etkisiz hale getirildikten sonra bomba imha uzmanı ekip tarafından yapılan aramada patlayıcı madde veya silah bulunmadığı kaydedildi.



