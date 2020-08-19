Berlin'deki trafik kazalarında terör saldırısı şüphesi

Almanya’nın başşehri Berlin’de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu açıklandı.
Berlin Başsavcılığı, "en az üç kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan sürücüyle ilgili başlatılan soruşturmada, zanlının, aracını "saldırı amaçlı ve bilinçli bir şekilde diğer vasıtaların üzerine sürdüğünün tespit edildiğini" açıkladı.
Polis ve başsavcılığın verdiği bilgilere göre, Sarmad Al-Z. adlı zanlı dün akşam saat 19:00’a doğru Berlin’in güneyindeki A100 numaralı çevre yolunda Opel Astra model arabasıyla, önce iki otomobile, daha sonra da iki motosiklet sürücüsüne çarptı.
Biri çok ağır olmak üzere toplam 6 altı kişi yaralanırken, görgü tanıkları zanlının çarptığı son motosikletten sonra, arabasından inerek, tekbir getirdiği ve yere bir seccade sererek, namaz kılmaya başladığını aktardı.
Sarmad Al-Z.’nın, kaza yerine ulaşan polise, "Yaklaşırsanız hepiniz ölürsünüz." diye tehdit ederek, arabasında patlayıcı madde bulunduğunu söylediği, etkisiz hale getirildikten sonra bomba imha uzmanı ekip tarafından yapılan aramada patlayıcı madde veya silah bulunmadığı kaydedildi.
ZANLI 30 YAŞINDA IRAKLI BİR SIĞINMACI
Başsavcılık, zanlının 30 yaşında ve Iraklı olduğunu, beş yıldır sığınmacı olarak Berlin’de bir göçmen yurdunda yaşadığını ve 2018’de "adam yaralama" suçundan poliste kaydı bulunduğunu, o dönemde psikiyatri tedavisi gördüğünü de açıkladı.
Yapılan açıklamada, zanlının ilk sorgulamasında arabasını "dini gerekçelerle ve saldırı amaçlı diğer sürücülerin üzerine kullandığını" söylediği de aktarıldı.
Güvenlik birimlerinden kaynaklar, Sarmad Al-Zubaidi’nin 2016’da Berlin Noel Pazarı’na saldıran Anis Amri ve terör örgütü IŞİD ile bağlantılı ve "tehlikeli" olarak sınıflandırılan Mustafa D. adlı ile ilişki içinde olduğunun tespit edildiğini aktardı.
19 Aralık 2016 tarihinde Anis Amri isimli Tunuslu gasp ettiği bir TIR'la Berlin Breitscheid Meydanı'ndaki Noel Pazarı’na dalarak 12 kişiyi öldürmüştü.
Saldırıda yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı.
“SELEFİLERİN SAYISI ARTIYOR”
Federal İçişleri Bakanlığı, bundan kısa bir süre önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılanların sayısının azaldığını, ancak neo-Selefi gruplara katılanların sayısındaki artışın sürdüğünü açıkladı.
Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün raporundaki sayılara göre ülkedeki Selefiler'in sayısı geçen yıl yaklaşık 850 artarak 12 bin 150'ye yükseldi.
Ülke genelinde "radikal İslamcı" çevrelerden 630 kişinin "tehlikeli" olarak sınıflandırıldığını bildiren bakanlık, 2018 yılı temmuz ayında bu kişilerin sayısının 774 olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.
Alman güvenlik makamları ağır şiddet eylemlerinden terör saldırılarına kadar çeşitli eylem ihtimali olan kişileri "tehlikeli" olarak sınıflandırıyor.