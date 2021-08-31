Berlin'deki üniversite kantinleri 'iklim için' eti kaldırıyor

The Guardian'da yer alan habere göre, Berlin'in dört farklı üniversitesinden 34 kafe ve kantin, ekim ayından itibaren menülerinin yüzde 68'ini vegan, yüzde 28'ini vejeteryan, yüzde 2'sini balık temelli sunacak. Haftanın dört günü yalnızca bir etli yemek opsiyonu sunulacak.







Berlin'in yüksek eğitim kurumlarına ekonomik, sosyal, sağlık ve kültür desteği sağlayan organizasyon Studierendenwerk'ten Daniela Kummle "Öğrencilerin bize sık sık çevreye duyarlı kantinler için başvurması üzerine bu programı belirledik" dedi.





Almanya genelinde öğrencilerin artan talebi nedeniyle üniversite kantinlerinin yüzde 30-50 arası vejetaryen opsiyon sunuyor.





2019'da yapılan bir anket, Berlin'de üniversite öğrencilerinin yüzde 12.5'inin kendilerini vegan olarak belirlediğini göstermişti.