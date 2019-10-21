Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'den Ankara'ya yaptırım uyarısı /21 Ekim 2019 12:02

Berlin'den Ankara'ya yaptırım uyarısı

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk devletinin askeri saldırılarını sürdürmesi halinde Ankara’ya ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini, bunun için de ateşkesin sürecini takip ettiklerini söyledi. Maas Türkiye’nin saldırıları için de “işgal” dedi.

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Berlin yönetiminden Ankara'ya yeni bir uyarı geldi. Alman televizyon kanalı ZDF’ye konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Bize göre Türkiye’nin Kürt milislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar uluslararası yasalara göre meşru değil” görüşünü belirterek, yaptırım uyarısında bulundu.

“Şayet böyle bir işgal uluslararası yasalara uygun değilse demek ki uluslararası yasalar çiğnenmiştir” ifadesini kullanan Maas, Türkiye’nin askeri saldırılarının son bulması için girişimlerde bulunacağını duyurdu. ABD’nin aracılığıyla gerçekleşen ateşkese ilişkin de Maas şöyle konuştu: “Bütün gücümüzü kullanarak ateşkesin sadece 5 gün değil, daha fazla sürmesini ve bir sonraki adım olarak da işgalin son bulması için çalışacağız.”

‘MÜLTECİLERİN GÖTÜRÜLMESİ İLLEGAL’

Maas, açıklamasının devamında 2016 yılında Almanya’nın öncülüğünde Brüksel-Ankara arasında imzalanan ve son dönemlerde Erdoğan’ın “kapıları açarız” diyerek iptal etmekle tehdit ettiği mülteci anlaşmasına da şüpheyle baktıklarını bildirdi.

Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturmak istediği “güvenli bölge”de mültecileri zorla götürüp götürmeyeceği konusunda Ankara ile diyaloğa geçeceklerini duyuran Maas “Bize göre meşru ve legal olmayan bir iş için para vermeyiz” dedi.

Avrupa Birliği içinde Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların da masada durduğu mesajını veren Alman Dışişleri Bakanı devamla şöyle konuştu: “Çok açık bir şekilde yaptırımların uygulanacağını söyledik, bunların başında da ekonomik yaptırımlar geliyor. Bu yüzden de öncelikli olarak ateşkes sürecini takip ediyor, Türkiye’nin nasıl hareket ettiğini bilmek istiyoruz.”

BERLİN 2017’DE DE YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Almanya’nın AB’den bağımsız olarak Ankara rejimine yaptırım kararı alıp almayacağı ve somut olarak hangi adımların atılacağı bilinmiyor. Maas’ın üyesi olduğu Sosyal Demokratlar Partisi (SPD)’li vekillerin de aralarında olduğu bir kesim Erdoğan ailesinin AB’deki hesapların dondurulmasını istiyor. Başka bir kesim ise Türkiye’nin NATO üyeliğinin dondurulmasını, AB’nin verdiği bütün maddi yardımların kesilmesini ve gümrük anlaşmasının askıya alınmasını talep ediyor.

2017 yılında peş peşe Alman vatandaşlarının Türkiye’de cezaevlerine atılmasının ardından Temmuz ayında dönemin Merkel hükümeti Ankara rejimine yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. Bu dönemde Türkiye’ye tatil için gidecek Almanlara “seyahat uyarıları” ve Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerinin sınırlandırılması vardı.

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