Berlin'den Musk-Weidel yayınına 'seçim kampanyası' yorumu

Perşembe günü yapılan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Verdi), Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ve Federal Yüksek Mahkeme de platformlardan çekildiklerini duyurmuştu.





Almanya'da Federal Hükümet'ten Almanya için Alternatif (AfD) lideri Alice Weidel ile ünlü ABD'li girişimci Elon Musk arasında gerçekleşen canlı yayın sohbetine ilk tepki geldi. Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te gerçekleştirilen yayını "dikkate aldıklarını" belirten Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann sohbette kullanılan ifadelere ilişkin ise bir yorum yapmak istemediğini kaydetti. Etkinliği bir seçim kampanyası olarak nitelendiren Hoffmann, "Prensip olarak seçim kampanyalarına ilişkin zaten yorum yapmıyoruz" diye konuştu.DW Türkçe'de yer alan habere göre yüz binlerce kişinin takip ettiği canlı yayında Musk, aşırı sağcı AfD'ye desteğini tekrarlamıştı. Canlı yayın öncesi bir hükümet yetkilisi sohbetin yasa dışı bir seçim kampanyası olarak sayılıp sayılmadığına ilişkin soruya konuyla ilgili bir durum tespiti sürecinde bulunulduğunu söylemekle yetinmişti.Öte yandan Musk'a ait X'e yönelik eleştiriler de sürüyor. Almanca dilinde faaliyet gösteren 60'ı aşkın üniversite Musk'ın sahibi olduğu X'i kullanmama kararı aldı. Ortak eylem çağrısıyla alınan karara ilişkin Cuma günü açıklama yapan Düsseldorf'daki Heinrich Heine Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Anja Steinbeck, "X'teki gelişmeler, platformun adil bir söylemi teşvik etme sorumluluğuna artık uygun davranmadığını gösteriyor. Bilimsel kurumlar olarak bunu kabul edemeyiz" diye konuştu. Steinbeck, platformun yöneliminin, üniversitelerin açık bir dünya görüşü ve bilimsel bütünlük gibi temel değerleriyle çeliştiğini belirtti. Açıklamada, X'in algoritmasıyla diğer içeriklere ulaşılabilirlik alanını daraltırken sağ popülist içeriklerin yayılmasını güçlendirdiği ifade edilerek bu durumun söz konusu kurumların platformu kullanmasını kabul edilemez hale getirdiği belirtildi.Ortak eylem açıklamasına imza koyan üniversiteler arasında Berlin'deki Freie Üniversitesi, Heidelberg, Würzburg ve Marburg üniversitelerinin yanı sıra Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi de yer aldı.Federal Hükümet ise ilk etapta platformda varlık gmstermeye devam edecek. Hoffmann, birçok sendikanın artık X'i kullanmayacaklarını açıklamasının ardından "X'in gelişimine yönelik oldukça endişeliyiz" açıklamasını yaptı. Sözcü yardımcısı, diğer yandan mümkün olduğunca fazla sayıda insana ulaşmak istediklerini vurgulayarak Federal Hükümetin ik etapta platformda varlık göstermeye devam etme kararı aldığını söyledi.Diğer yandan Avrupa Komisyonu'nun Musk'ın Avrupa'da sosyal medya kanalları için öngörülen düzenlemelere uyup uymadığını soruşturacağı belirtildi.