Berlin'den Türk sahil güvenliğine 32 milyon euroluk destek

Almanya Maliye Bakanlığı konuyla ilgili Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na bir yazı yazdı. Yazıda İçişleri Bakanlığı'nın talep ettiği paranın yedek motor, yedek parça tedariği ve eğitim amaçlı kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.





Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği belgede "Akdeniz bölgesinde insan hayatının kurtarılması ve insani durumun iyileştirilmesi kadar Almanya yönündeki denetimsiz göç hareketine engel olunması da Almanya'nın devlet çıkarınadır" denildi.





Yazıda para ihtiyacının önceden tahmin edilemediği zira ihtiyacın ancak Başbakan Angela Merkel'in Ocak ayı sonunda Türkiye'ye yaptığı gezi öncesinde Alman polisi tarafından tespit edilebildiği kaydedildi. Ayrıca Türk sahil güvenliğinin bir an evvel desteklenmesi gerektiği belirtildi. Alman hükümeti aciliyete gerekçe olarak "ilkbaharda hava şartlarının düzelmesi ve buna bağlı olarak göç hareketlerinin muhtemelen bir kez daha artacak olmasını" gösterdi.



