Berlin'in Türk mahallesinde meydan savaşı

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada Türk göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı Kreuzberg semtinde çok sayıda kişinin katıldığı çatışmada dört kişinin hastaneye kaldırıldığını ve olayın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.





Berlin itfaiyesi Twitter'da paylaştığı mesajında çatışmada üç kişinin ağır yaralandığını ifade etmişti. Bulunan yaralı dördüncü kişinin köprüden suya atladığı ve bacağından yaralı olduğu öne sürüldü.





Polis olay yerini kordon altına alırken, bir helikopter de havadan çevreyi taramaya başladı. Alman Sosyal Demokrat Parti Genel Merkezi'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.