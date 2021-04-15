Samanyolu Haber /Dünya / Berlinliler 'kira' protestosu için sokağa indi /15 Nisan 2021 23:19

Berlinliler 'kira' protestosu için sokağa indi

'Kirada tavan fiyat' yasanın Federal Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesi Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi. Gösterilere binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Federal Anayasa Mahkemesi'nin 'kirada tavan fiyat' yasasını iptal etmesini sokağa çıkarak protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Federal Anayasa Mahkemesi'nin "kirada tavan fiyat" yasasını iptal etmesini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Protestoya katılanların birçoğu tencere tava eylemi gerçekleştirerek, "Tencerelerimizi bizden alırsanız, binlerce tencereyle geri geliriz" sloganı attı. Kentin Neukölln bölgesinde bulunan Hermann Meydanı'nda buluşan eylemciler, kortej oluşturarak Kreuzberg bölgesine kadar yürüdüler.

Protestoların Berlin Kiracılar Derneği'nin çağrısıyla yapıldığı belirtildi. Berlin polisi, eyleme katılım sayısının bini aştığını bildirirken, protestocuların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyduğu aktarıldı.
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