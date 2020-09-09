Samanyolu Haber /Dünya / Berlusconi: Koronavirüs cehennem gibi /09 Eylül 2020 19:28

Berlusconi: Koronavirüs cehennem gibi

İtalya'da Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılan eski başbakan Silvio Berlusconi'den haber var. Partisi Forza Italia'dan yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Berlusconi'nin bir telefon görüşmesinde "Bu cehennemvari hastalıktan kurtulmak için savaşıyorum" dediği belirtildi.

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İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastaneden açıklama yaptı. İtalyan basını, 83 yaşındaki Berlusconi’nin yerel seçimler öncesinde partisi Forza Italia’nın bir adayını telefonla arayarak “Bu cehennemvari hastalıktan kurtulmak için savaşıyorum. Çok kötü” dediğini yazdı.

‘EN FAZLA VİRAL YÜK BENDEYMİŞ’

Buna göre, Berlusconi’yi tedavi eden doktorlar eski başbakana ‘viral yükünün çok yüksek olduğunu’ söyledi. Berlusconi, Milano’daki San Raffaele hastanesinde yapılan binlerce test arasında, ‘viral yükün fazlalığı açısından kendisinin 1 numara olduğunu’ belirtti. Berlusconi’nin, “Virüs çok kötü. Elimden geleni yapıyorum, hayatta kalmayı ve normale dönmeyi umuyorum” dediği ifade edildi.

DOKTORU: DURUMU İYİYE GİDİYOR

San Raffaele hastanesinin anestezi ve yoğun bakım direktörü Alberto Zangrillo’ysa, aynı hastanede 2016 yılında kalp ameliyatı olan Berlusconi’nin durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Eski başbakanın akciğerlerinde hafif bir enfeksiyon tespit edildiği de belirtildi.

ÇOCUKLARI VE SEVGİLİSİ DE COVID POZİTİF

Öte yandan, Berlusconi ailesinde korona pozitif olan tek isim eski başbakanla sınırlı kalmadı. Berlusconi’nin büyük kızı Marina’nın yanı sıra en küçük oğlu Luigi, kızlarından Barbara ve sevgilisi Marta Fascina’nın da koronaya yakalandığı belirtildi.

GECE KULÜBÜNDEN Mİ KAPTI?

1994-2011 arasında üç kez başbakanlık yapmış olan muhafazakâr politicanın, Sardunya adasındaki villasında ağustos ayında yaptığı tatilin ardından korona virüsüne yakalandığı sanılıyor. Adada ağustos ayında vaka patlaması yaşanmış, virüsün gece kulüplerinden yayıldığı tespit edilmişti. Bu kulüplerden biri olan Billionaire’in sahibi Flavio Briatore, 12 Ağustos’ta Berlusconi’yi villasında ziyaret etmiş ve ağustos sonunda korona nedeniyle San Raffaele hastanesinde birkaç gün yatmıştı.birkaç gün yatmıştı.
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