Samanyolu Haber /Dünya / Berlusconi koronaya yakalandı /03 Eylül 2020 10:02

Berlusconi koronaya yakalandı

İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi’nin Covid-19 virüsü testinin pozitif çıktığı ve ünlü siyasetçinin evinde karantinaya alındığını açıklandı.

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Yapılan yazılı bir açıklamayla, 83 yaşındaki siyasetçinin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki evinde istirahat ettiği ve çalışmalarını burada sürdürdüğü duyuruldu.

Berlusconi'nin liderliğini yaptığı merkez sağdaki Özgürlükçü Halk Partisi'nin (Forza Italia) eylül ayında düzenlenecek yerel seçimler için yürüttüğü kampanyaya evinden destek vereceği bildirildi.

İtalya'da son durum

Bu arada İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında, son 24 saatte 1326 vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, günlük yeni vaka sayısı bugün tekrar 1000'i aşarak 1326 oldu. Salgının başından bu yana Covid-19 bulaşanların sayısı 271 bin 515'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 497 oldu.

Ülkede aktif Covid-19 vaka sayısı 27 bin 817, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 109 olarak açıklandı.

İyileşenler de 257 artışla 208 bin 201 oldu.

Test sayısı 102 bin 959 ile günlük bazda rekor düzeye ulaştı. Ülkede salgın başından bu yana 8 milyon 828 bin 868 test yapıldı.
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