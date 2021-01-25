Samanyolu Haber /Dünya / Bernie Sanders'ın bu 'duruşu' gündem olmuştu /25 Ocak 2021 20:28

Bernie Sanders'ın bu 'duruşu' gündem olmuştu

Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için Joe Biden ile yarışan ve kaybeden Senatör Bernie Sanders'ın Biden'ın yemin törenindeki kıyafetleri ve duruşu gündem olmuştu. Sanders'ın o anda üzerinde bulunan sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkardığı belirtildi.

Bernie Sanders'ın bu 'duruşu' gündem olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine yün eldivenleriyle katılarak gündem olan Senatör Bernie Sanders, bu ilgiyi hayırlı bir işe dönüştürdü. Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkardı.

ABD’de Vermont Senatörü Bernie Sanders, yeni Başkan Joe Biden için geçen çarşamba günü düzenlenen yemin törenine yün eldivenleriyle katıldı. Herkesin resmi kıyafetlerle yer aldığı yemin töreninde Bernie Sanders’ın bir sandalyede yün eldivenleriyle çekilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraf montajlanarak espri amacıyla çok değişik şekillerde kullanıldı. Sanders ise bu ilgiyi bir kampanyaya dönüştürdü ve üzerinde yemin töreninde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri satışa sunarak, ihtiyacı olanlara yemek dağıtan Meals on Wheels adlı yardım kuruluşuna para toplamaya başladı.

79 yaşındaki Bernie Sanders’ın kendi internet sitesinde 45 dolardan satışa sunulan sweatshirte yoğun talep olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili NBC’de bir TV programına katılan senatör,“O fotoğraf çekildiği sırada sadece orada oturup ısınmaya ve neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışıyordum” dedi.

Yün eldivenleri Senatör Bernie Sanders’a hediye eden öğretmen Jen Ellis, sosyal medyada 6 bin sipariş aldığını, ancak bu tür eldivenleri artık satmadığını açıkladı. Ellis, Sanders’a 2016 yılında hediye ettiği, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen yünden ve kazaklardan yaptığı eldivenin bu kadar önemli bir törende giyilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Eskiden fuar ve kermes gibi yerlerde sattığı eldivenleri artık yapmadığını söyleyen öğretmen, “Ama benzeri eldivenler yapan pek çok yerel üretici var, herkes onlara destek olabilir” dedi.
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