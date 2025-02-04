Beş ABD üniversitesine Filistin soruşturması

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak’ta Filistin’e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınırdışı edilmesine kapı aralayan ‘antisemitizmle mücadele’ temalı kararname imzalamıştı.



ABD Eğitim Bakanlığı da kararname kapsamında beş üniversite hakkında ‘antisemitik tutum görüldüğü’ iddiasıyla soruşturma başlattı.



O okullar Columbia Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Portland Eyalet Üniversitesi, California Üniversitesi’ne bağlı Berkeley Kampüsü ve Twin Cities Minnesota Üniversitesi.



ABD İnsan Hakları Ofisi yetkililerinden Craig Trainor ‘antisemitik tutumlar ve yasadışı kampların 2024’te kampüs yaşamını felç ettiğini’ savundu. Trainor, üniversitelerin Gazze’yle dayanışma amaçlı kampüslere kurulan kamplara ‘imtiyaz’ tanıdığını iddia etti.



Söz konusu gösterilerde çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış, kurulan çadırlarsa polislerce dağıtılmıştı.