Samanyolu Haber /Gündem / Beş Alman vatandaşına gözaltı /05 Ekim 2019 13:32

Beş Alman vatandaşına gözaltı

Ankara’da yapılan polis baskınlarında beş Almanya vatandaşının 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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Gözaltılar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gözaltındaki beş Almanya vatandaşının Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu ve durumdan Almanya Konsolosluğu’nun haberdar olduğu bildirildi.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; kısıtlılık kararı getirilen soruşturma kapsamında yapılan gözaltı işlemlerinin gerekçesi “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiaları… Gözaltına alınan beş kişinin emniyet işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılması bekleniyor.

ALMANYA DIŞİŞLERİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI 

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyoruz. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor” denilmişti.

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