Beş Alman vatandaşına gözaltı

Gözaltılar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gözaltındaki beş Almanya vatandaşının Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu ve durumdan Almanya Konsolosluğu’nun haberdar olduğu bildirildi.





TURİSTLERE ‘ÖRGÜT’ GÖZALTISI





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; kısıtlılık kararı getirilen soruşturma kapsamında yapılan gözaltı işlemlerinin gerekçesi “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiaları… Gözaltına alınan beş kişinin emniyet işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılması bekleniyor.





ALMANYA DIŞİŞLERİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI





Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyoruz. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor” denilmişti.



