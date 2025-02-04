Beş Arap ülkesinden ABD'ye “Gazze mektubu”

Pazartesi günü gönderilen mektup Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ile Filistin başkanlık danışmanı Hüseyin el-Şeyh tarafından imzalandı.



İlk olarak Axios haber sitesi tarafından duyurulan haberde üst düzey diplomatların haftasonu Kahire'de biraraya geldiği belirtildi.



Trump Ürdün ve Mısır'ın Gazze'deki Filistinlileri kabul etmesi önerisini ilk kez 25 Ocak'ta dile getirmişti. Başkan, bunu uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli bir çözüm olarak mı önerdiği sorulduğunda ise, “İkisi de olabilir” yanıtını vermişti.



Rubio’ya gönderilen mektupta, “Gazze'nin yeniden inşası, Gazze halkıyla doğrudan ilişki kurularak ve onların katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Filistinliler kendi topraklarında yaşayacak ve topraklarının yeniden inşasına yardımcı olacaklardır. Yeniden inşa sürecinde temsiliyetleri ellerinden alınmamalı, uluslararası toplumun desteğiyle süreci sahiplenmelidirler” ifadeleri yer aldı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da haftasonunda Katar’daki basın toplantısında, Trump'ın Gazzeliler’in Ürdün ve Mısır'a göç etmesi önerisine karşı çıkmış ve "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamiyle karşıyız" demişti.



Hamas’ın kontrolündeki Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırıları 47 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şu anda kırılgan bir ateşkes çerçevesinde durmuş durumda.



15 ay süren çatışmalar, 7 Ekim 2023'te Hamas militanlarının İsrail'e saldırarak 1200 kişiyi öldürmesi ve İsrail rakamlarına göre yaklaşık 250 kişiyi rehin almasıyla başladı.