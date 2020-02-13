Beş ay geçti, otopsi raporu ortada yok

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül 2019’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümündeki soru işaretleri hâlâ giderilmedi. Kadirova’nın ölümünün üzerinden yaklaşık beş ay geçmesine karşın otopsi raporu açıklanmadı. Nadira Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov, BirGün’e konuştu. Kadirov, “Kardeşimin ölümü üzerinden aylar geçti ama hâlâ savcılık ve Adli Tıp bir adım atmadı” dedi.





ADALET YOK MU?





“Türkiye’de adalet yok mu?” diye soran Muhammet Ali Kadirov, şunları dile getirdi: “Kardeşimin ölümü üzerinden beş ay geçti. Aylardır bir gelişme olmadı ve beklemeye devam ediyoruz. Özbekistan’da otopsi yaptırmak istedik fakat karşımıza yaklaşık altı, yedi bin dolar gibi bir rakam çıktı. Evim veya arabam olsa hemen satıp kardeşimin şüpheli ölümünün aydınlatılması için yeniden otopsi yaptıracağım. Ancak ekonomik durumumuz iyi olmadığı için şimdilik bu parayı karşılama gibi bir imkânımız yok.”





Otopsi raporunun üç ile altı ay arasında çıktığını ve 23 Eylül’de yaşanan olayın üzerinden yaklaşık beş ay geçtiğini belirten Kadirov, şöyle devam etti: “Altı ay sonra gerçekleri ortaya çıkaran bir otopsi raporu açıklanacak mı bilmiyorum. Kadınlar nereye kadar öldürülmeye devam edecek? Katiller hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat sokaklarda gezmeye ve hayatlarını sürdürmeye devam mı edecek? Kardeşimin şüpheli ölümünün aydınlatılmasını istiyoruz fakat sonuç alamıyoruz. Bugün benim kardeşimi öldürenler yarın belki başkasının kardeşini öldürecek. Ben yaşadıklarımın kimsenin yaşamasını istemem. Düşmanımın bile başına böyle bir şey gelsin istemem. Annem aylardır evlat acısı çekiyor.”









YAŞANANLARIN TANIĞI HİLOLA





“Kardeşim için adalet istiyorum” diyen ağabey Kadirov sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kardeşimle beraber Şirin Ünal’ın evinde çalışan Özbekistan vatandaşı Hilola’ya aylar sonra ulaşabildim. Yaşananların tanığı Hilola’dır ve uzun süredir baskı altında olduğunu, korkutulduğunu düşünüyorum. ‘Hilola sen her şeyi biliyorsun, yaşananları bana anlat’ dediğimde ağlamaya başlıyor. O evde yaşanan olayları anlatabilecek tek kişi Hilola’dır. Aldığım bilgilere göre Hilola, Ünal’ın evinde çalışmaya devam ediyor. Hilola korkmakta haklı. Ben sadece kardeşimin ölümünün aydınlatılmasını istiyorum.”