Beş grafikle Almanya seçimine dair her şey

Alman vatandaşların seçimlerdeki tercihi ne yönde?





Diğer partilerin ortalama oy oranı ise şöyle: AfD (Almanya İçin Alternatif) yüzde 12, FDP (Hür Demokrat Parti) yüzde 11 ve Sol Parti yüzde 7.









Adayların popülaritesi nasıl?













Alman seçmenler için ülkedeki en büyük sorunlar neler?





Almanya'nın doğu ve batısı göçmenler konusunda 2'ye bölünmüş durumda









Almanlar için 2021 sonrası ülkeyi bekleyen en büyük sorunlar neler?





İklim krizinin yanı sıra buna bağlı olarak, tüketilen gıdaların kalitesinin düşeceği ya da tüketim maddelerinin zehirlenme endişesi de diğer sorunlar arasında yer alıyor.









Zira 3 dönemdir görevde olan ve 16 yıl boyunca Başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel, tekrar aday olmadı.EuroNews'in araştırma dosyasına göre, Merkel'in eski lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) son dönemlerde düşüşte ve halk hükümetten şu günlerde hoşnut olmasa da Merkel, özellikle Avrupa'nın ve dünyanın çalkantılı süreçlerden geçmesine rağmen Almanya'yı istikrarlı bir şekilde yönetmesi sebebiyle hala en çok sevilen siyasi isim.Almanya seçimlerinde 3 önemli aday ön plana çıkıyor. Bunlar, Merkel'in partisi olan muhafazakar Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Olaf Scholz ve Yeşiller adayı Annalena Baerbock.Yapılan araştırmalarda Almanların ülke adına öncelikli sorun olarak gördükleri konular iklim krizi ve küresel ısınma, mülteci sorunu, Covid-19 ve sosyal adaletsizlik olarak dikkati çekiyor.Almanya'da 16 yıl sonra Angela Merkel'in CDU liderliğini bıraktığı ilk seçimlerde hangi partilerin en çok oy alacağı anketlere yansıdı. Anketlere göre seçmenlerin yaklaşık 4'te 3'ü hangi partiye oy vereceğini kesinleştirdiğini ifade ediyor. Yüzde 15'lik bir kesim seçim günü kararını vereceğini belirtirken, çekimserlerin oranı ise yüzde 9-10 civarında.YouGov'un anketine göre SPD (Sosyal Demokrat Parti) yüzde 25 oy oranı ile birinci parti görünüyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU yüzde 21 ile ikinci ve Yeşiller yüzde 14 ile üçüncü sırada yer alıyor.Alman vatandaşlar arasında yapılan anketler, seçim yarışında Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Olaf Scholz'un avantajlı olduğunu gösteriyor. Veriler, Olaf Scholz'un popülaritesinin ağustos ayından beri yükseldiğini ve Almanlar arasında Merkel'den sonra en çok güvenilen isim olduğunu ortaya koyuyor.Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Berlin Şubesi Başkanı Jana Puglierin, SPD partisiyle Olaf Scholz'un son dönemde önemli bir geri dönüşe imza attığını ve Başbakan seçilme şansının artığını ifade ediyor.Puglierin, "Koalisyon fikirleri konuşulurken kimse onları (SPD ve Scholz) hesaba katmıyordu. Uzun bir süre Muhafazakarların seçimleri kazanacağı ve koalisyon ortağının da Yeşillerin olacağı düşünülüyordu."Merkel'in halefi, CDU'nun yeni lideri Armin Laschet'in henüz birkaç ay önce Başbakan olmasına kesin gözüyle bakılırken, son dönemde popülaritesinin oldukça düştüğü dikkati çekiyor.Almanya'da seçmenlere göre ülkedeki en büyük sorun, iklim krizi ve küresel ısınma.Ülkenin batısında temmuz ayında meydana gelen, Almanya'nın modern tarihindeki en büyük sel ve heyelan felaketi seçmenlerin bu yöndeki düşüncelerini de derin bir şekilde etkilemiş durumda. Bu doğal afet sonucu 200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.Eylül ayında yapılan Infratest Dimap/ARD DeutschlandTrend anketine göre iklim krizi, yaz mevsimine oranla yüzde 20 oranında artış gösterdi ve Alman seçmenlerin gözünde uzak ara ülkedeki en büyük sorun durumunda.Covid-19 salgını, göçmen ve mülteci krizi ve sosyal adaletsizlik seçmenler için ülkedeki diğer büyük sorunlar arasında yer alıyor.Almanya'da iklim krizi, Covid-19 salgını gibi konuların yanı sıra doğu eyaletlerinde göçmen sorununun ülkedeki en büyük sorun olarak görülmesi yine dikkati çeken anket sonuçları arasında yer alıyor.Almanya'da daha ziyade sosyalist kesimin yaşadığı doğu eyaletlerinde sanayinin, ülkenin batısına kıyasla daha az gelişmiş olduğu söylenebilir.Ülkenin doğusunda yaşayan Almanların büyük bir çoğunluğu göçmen ve mültecilerin, Almanya'daki tansiyonu artırdığını ve ileride daha farklı büyük sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da iklim krizi, Covid-19 ya da göçmen sorunu haricinde halkın büyük bir çoğunluğunun hayat pahalılığı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi endişesi taşıdığı görülüyor.Son anketlere göre, halkta 2021 sonrasında Covid-19 salgını ve bunun getirdiği kriz sebebiyle, vergilerin artması ve yaşlı kesimin bu durumdan etkileneceği korkusu var.Yine buna bağlı olarak dar gelirli kesimde, ülkede baş gösteren sorunlar nedeniyle vergi muafiyeti haklarını kaybedeceği ve sosyal yardımların azalacağı korkusu hakim.