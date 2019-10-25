Samanyolu Haber /Gündem / Beş yılda 3 bin 804 basın kartı iptal edildi /25 Ekim 2019 00:07

Beş yılda 3 bin 804 basın kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son 5 yılda 3 bin 804 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Kamuoyuna yansıdığı biçimi ile basın kartında bir ambargo listesi hazırlandığı doğru mudur?” sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan yanıt geldi. Oktay, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında  'basın kartı onaylanmayacak basın mensupları ve kuruluşlar' şeklinde bir liste bulunmamaktadır” dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre basın kartı iptal işlemlerinin, Basın Kartı Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi çerçevesinde yapılmakta olduğunu belirten Oktay, “Mezkûr Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde belirtilen, işten ayrılma, unvan değişikliği, basın kartının yıpranması veya zayi olması gibi nedenlerle 2015 yılında 863, 2016 yılında 927, 2017 yılında 590, 2018 yılında 709 ve 2019 yılında (Ocak- Eylül) 715 basın kartı iptali yapılmıştır” diye konuştu. Oktay ayrıca 03.10.2019 tarihi itibari ile 12 bin 735 basın mensubunun basın kartı taşıdığını ve son 5 yılda 3 bin 804 basın kartının iptal edildiğini söyledi.
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