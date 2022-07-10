Beşar Esad 11 yıl sonra Halep'e ilk resmi ziyaretini yaptı

Tarihi kentin yüzde 60'ı iç savaşta tahrip oldu

Esad, İran desteğiyle onarılan hidroelektrik santralinin açılışını yaptı





Esad'ın Suriye'nin ikinci büyük kenti olan ve iç savaş öncesinde ülke ekonomisinin kalbi olarak bilinen kente yaptığı resmi ziyaret sembolik açıdan önem taşıyor.Suriye hükümeti Halep kentini tamamen ele geçirse de, Halep vilayetini tamamen ele geçiremedi. Sınır boyunca Türkiye'nin desteklediği grupların hakimiyeti bulunuyor ve bazı bölgeler de Kürtlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolü altında.Suriye devlet başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede Beşar Esad, eşi Esma Esad birlikte şehrin tarihi mekanlarını ziyaret etti.Tarihi Emevi Cami, ya da bilinen diğer adıyla Ulu Cami'ye giden Esad çifti, Kurban Bayramı sebebiyle açık olan eski şehirdeki kent pazarında yürüdü.Kentin kuzeyinde yer alan tarihi merkez insanlığın yerleşik hayata geçmesinden sonra yerleşimin en uzun süreli devam ettiği kentlerden biri olarak kabul ediliyor.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) iç savaştaki çatışmaların Halep eski kent merkezinin yüzde 60'ının yok edilmesine neden olduğu tahminini yürütüyor.Buradaki pazar yerleri, camiler, kervansaraylar, hamamların hala saldırıların izlerini taşıyor. İç savaş sırasında muhaliflerin kalesi haline gelen kent Şam rejiminin tarafından acımasız bir kuşatma altına alınarak bombalandı.Muhaliflerle hükümet yanlısı güçler arasında çetin çatışmaların yaşandığı Halep, 2012'de Irak-İam İslam Devleti'ne bağlı cihatçı grupların da savaşlarına tanık oldu.Rusya'nın yardımıyla 2016'da Esad yönetiminin eline geçen Halep kentinin düşüşü savaşın kaderini değiştiren gelişmelerden birini oluşturdu.Beşar Esad, kent merkezindeki bu ziyaretin öncesinde şehrin doğu kırsalında savaş sırasında tahrip olan ve onarılarak kısmi olarak devreye sokulan hidroelektrik santralinin açılışını gerçekleştirdi.Ülkenin en büyük tesislerinden olan hidroelektrik santralin bölge için 200 megavat elektrik üreteceği açıklandı.Yaklaşık yarım milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve milyonlarca kişinin yerlerinden eden iç savaşta elektrik ve diğer altyapı tesisleri zarar gördü.Tahran, Şam yönetimiyle 2017 yılında savaştan tahrip olan ükedeki üretim ve dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi için anlaşma imzaladı. Halep'teki devlet elektrik şirketi, geçen yıl hidroelektrik santralinin İran'ın desteğiyle onarılarak yeniden hayata geçirileceğini duyurdu.Yapılan anlaşma ayrıca, Lazkiye'de bir santral kurulmasını ve birçok başka bölgedeki santrallerin onarılmasını içeriyor.