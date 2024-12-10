Beşar Esad devrildi, İsrail, Şam'a ilerliyor: Suriye'de sıcak gelişmeler

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaş 27 Kasım 2024'te şiddetlenerek, Esad karşıtı HTŞ öncülüğündeki grupların başkent Şam'a girmesiyle sonuçlandı. Suriye Ordu Komutanlığı Esad yönetiminin düştüğünü açıkladı. 13 yılın ardından Esad yönetiminin devrilmesi sonrası tüm dünyanın gözü hem Suriye hem de Orta Doğu'daki dengelere çevrildi.





Diğer yandan İsrail ise Suriye topraklarında ilerlemeye devam ediyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre işte Esad'ın ardından Suriye'de yaşananlar...





10.45 İRAN'DAN 'SURİYE'DE SİLAHLI VARLIK' AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Meclisi'nde, Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın takip edeceği askeri stratejinin ele alındığı kapalı toplantıda konuştu.





Esad yönetiminin düşüşüne kadar İran'ın askeri danışmanları ve güçlerinin Suriye'de bulunduğunu belirten Selami, ancak an itibarıyla İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri varlığının olmadığını vurguladı.





Toplantıda, bölgedeki askeri stratejiler, İsrail'in operasyonları ve İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonlar masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgenin güvenlik ve istihbarat durumu detaylı şekilde değerlendirildi.





10.25 İSRAİL, ŞAM'A İLERLİYOR

Reuters, İsrail, Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaştığını yazdı.





10.05 PENTAGON: KİMYASAL SİİLAHLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin elinde kimyasal silah stoklarının olduğuna inandıklarını ve kullanımını önlemek için ortakları aracılığıyla bunların yerini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.





Singh, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Kimyasal silahlar meselesine gelince, biliyorsunuz, bu bizim odaklandığımız bir konu. Sanırım Beyaz Saray'ın da bu konuda konuştuğunu duymuşsunuzdur, ancak diğer ortaklarımızın çalışmaları sayesinde bu kimyasal silahların sivillere ya da ABD kuvvetlerimize veya bölgedeki ortaklarımıza karşı kullanmak isteyecek herhangi birinin eline geçmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bunların ülkenin neresinde olduğuna dair size verebileceğim başka bir değerlendirmem yok."





10.00 İTALYA'DAN 'TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 1 kanalında '5 dakika' isimli programa katılarak uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Suriye konusuna dikkatle yaklaştıklarını belirten Tajani, "Suriye'deki durumla alakalı iyimserim. Başka ülkelerden; Lübnan'dan, Türkiye'den dönenler var. Durumun doğru yöne gidebileceğine inanıyorum ama temkinli olmalıyız" dedi.





09.00 İSRAİL'DEN ŞAM'A SALDIRI

Suriye medyası, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam da dahil olmak üzere ülke genelinde onlarca saldırı gerçekleştirdiğini yazdı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), askeri hedeflere 100'den fazla saldırı yapıldığını söyledi.





08.00 ABD CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Robert Wood, Washington'un Beşar Esad'ı deviren grupların ABD ile bir sorunları olmadığını gösterme çabalarının ardından sahada nasıl hareket edeceklerini izlediğini söyledi.





Wood, "Şu anda Suriye'de kontrolü elinde bulunduran yetkilileri eylemlerine göre yargılayacağız ve oradan devam edeceğiz. Güzel sözler söylediler ama sahada ve pratikte ne yapacaklarını görelim" dedi.