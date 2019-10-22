Samanyolu Haber /Dünya / Beşar Esad İdlib'i ziyaret etti /22 Ekim 2019 13:14

Beşar Esad İdlib'i ziyaret etti

Suriye Devlet Televizyonu, Beşar Esad'ın İdlib'de bulunan askerlerle çekilmiş fotoğraflarını uluslararası haber ajanslarıyla paylaştı.

SHABER3.COM

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, büyük çoğunluğu radikal İslamcı örgütlerin elinde olan İdlib'de süregelen operasyonu yürüten askerleri ziyaret etti.

Esad, İdlib'deki operasyonu, "Suriye'nin tümündeki kaos ve terörü sonlandırmanın anahtarı olarak nitelendirdi.

İdlib kırsalındaki El Hbeyt'te bulunan Suriye ordusu birliklerini denetleyen Esad, "İdlib'deki cihatçıların yenilgiye uğratılmasıyla birlikte savaş da sona erecektir" diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantör ülkeler olarak yer aldığı Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'de bulunan silahlı örgütler ve Suriye ordusu arasında bir ateşkes sağlanmış durumda.

Suriye ordusunun yaz aylarında bölgede başlattığı askeri harekât, 31 Ağustos'ta Rusya'nın arabuluculuğuyla durmuş ve ateşkes yeniden tesis edilmişti.

Soçi mutabakatı kapsamında Suriyeli muhalifleri temsilen yer alan Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Barış Pınarı Harekâtı'nın yanı sıra İdlib'deki son durumu da konuşması bekleniyor.

İdlib'de sayılarının 15 bin ile 20 bin civarında olduğu belirtilen cihatçılar konusunun nasıl çözümleneceğiyle ilgili olarak henüz bir eylem planı oluşturulmuş değil.
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