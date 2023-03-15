Samanyolu Haber /Gündem / Beşar Esad Moskova’da /15 Mart 2023 11:37

Beşar Esad Moskova’da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi görüşmeler çerçevesinde Moskova'ya geldi. Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA 

Beşar Esad'ın ziyareti hakkında güvenlik tedbirleri nedeniyle öncesinde medyaya bilgi verilmedi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin'in çarşamba günü Esad ile Moskova'da görüşeceğini bildirdi.

Kremlin’in açıklamasında "15 Mart'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşecek. Rusya-Suriye işbirliğinin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda daha da geliştirilmesine ilişkin güncel konuların yanı sıra, Suriye ve çevresindeki sorunun kapsamlı bir şekilde çözülmesine yönelik umutlar da değerlendirilecek" denildi.
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