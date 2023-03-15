Beşar Esad Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Beşar Esad'ın ziyareti hakkında güvenlik tedbirleri nedeniyle öncesinde medyaya bilgi verilmedi.





Kremlin’den yapılan açıklamada Putin'in çarşamba günü Esad ile Moskova'da görüşeceğini bildirdi.





Kremlin’in açıklamasında "15 Mart'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşecek. Rusya-Suriye işbirliğinin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda daha da geliştirilmesine ilişkin güncel konuların yanı sıra, Suriye ve çevresindeki sorunun kapsamlı bir şekilde çözülmesine yönelik umutlar da değerlendirilecek" denildi.