Samanyolu Haber /Dünya / Beşar Esad’tan sürpriz İran ziyareti /09 Mayıs 2022 06:28

Beşar Esad’tan sürpriz İran ziyareti

İran lideri Ali Hamaney, Tahran ile Şam arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Hamaney, Tahran'a sürpriz ziyarette bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

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Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney, "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmeli." ifadelerini kullandı.

Hamaney, Suriye'nin saygınlığı ve prestijinin eskisinden daha fazla olduğunu iddia etti ve herkesin bu ülkeyi bir güç olarak gördüğünü ileri sürdü.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Esad ise görüşmede, “İran ve Suriye arasındaki stratejik bağlar, Siyonist rejimin (İsrail) bölgeye hakim olmasını engelledi.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı İbraim Reisi ise Esad ile yaptığı görüşme sonrası hükümetinin önceliğinin Tahran ve Şam arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Esad, Reisi ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.

İran, son yıllarda Suriye ile ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda önemli adımlar attı. Esad son olarak İran’ı 2029 yılı şubat ayında ziyaret etmişti.
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