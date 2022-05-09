Beşar Esad’tan sürpriz İran ziyareti

Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney, "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmeli." ifadelerini kullandı.



Hamaney, Suriye'nin saygınlığı ve prestijinin eskisinden daha fazla olduğunu iddia etti ve herkesin bu ülkeyi bir güç olarak gördüğünü ileri sürdü.



İran devlet televizyonunun aktardığına göre Esad ise görüşmede, “İran ve Suriye arasındaki stratejik bağlar, Siyonist rejimin (İsrail) bölgeye hakim olmasını engelledi.” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı İbraim Reisi ise Esad ile yaptığı görüşme sonrası hükümetinin önceliğinin Tahran ve Şam arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.



Esad, Reisi ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.



İran, son yıllarda Suriye ile ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda önemli adımlar attı. Esad son olarak İran’ı 2029 yılı şubat ayında ziyaret etmişti.