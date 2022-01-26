Samanyolu Haber /Dünya / Beşar Esad'dan dikkat çeken yeni karar /26 Ocak 2022 20:18

Beşar Esad'dan dikkat çeken yeni karar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili bir karar çıkarıldığı belirtildi.

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Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı” ifadesine yer verildi.

Af kapsamına, 1950’de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

Esad’ın kararına göre af, Suriye’de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.
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