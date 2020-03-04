Samanyolu Haber /Dünya / Beşar Esad'dan ezber bozan Türkiye açıklaması /04 Mart 2020 18:50

Beşar Esad'dan ezber bozan Türkiye açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Russia-24 kanalına verdiği röportajda Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Türkiye'ye karşı herhangi bir saldırgan tutum benimsemediklerini, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ise akıl dışı olduğunu söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Russia-24 kanalına verdiği röportajda Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'ye karşı hiçbir zaman saldırgan tutum beslemediklerini söyleyen Esad, iki ülke arasında yaşanan ihtilafın akıl dışı olduğunu kaydetti.

Esad, "Suriye'nin Türkiye'ye karşı beslediği büyük veya küçük düşmanlıklar nelerdir? Herhangi bir düşmanlık yok... Suriyeli-Türk aileler ve hayati ortak çıkarlar mevcut. Kültürel alışveriş tarihte hep oldu, yani iki taraf arasında ciddi anlaşmazlıklar olması bizim için akıllıca değil" açıklamasında bulundu.

Esad "Tabii ki Türklerden bahsederken kardeş halk gibi bahsediyoruz. Şimdi Türk halkına soruyorum; Suriye'yle sorununuz ne? Uğruna Türk vatandaşlarının ölmek zorunda olduğu ne gibi bir sorun var?" dedi.
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