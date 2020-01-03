Samanyolu Haber /Dünya / Beşar Esad'dan İran'a Süleymani telgrafı /03 Ocak 2020 21:55

Beşar Esad'dan İran'a Süleymani telgrafı

ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonrasında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan İran'a taziye telgrafı gönderildiği belirtildi.

Beşar Esad'dan İran'a Süleymani telgrafı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Hamaney ve Ruhani'ye taziye telgrafları gönderdi.

Washington yönetiminin terör destekçisi olduğunu savunan Esad, İranlı komutanın ölümünden üzüntü duyduğunu ve kendilerine verdiği desteği unutmayacaklarını ifade etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesini, "Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonu" olarak değerlendirmişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşar Esad'dan İran'a Süleymani telgrafı Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:13