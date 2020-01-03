Beşar Esad'dan İran'a Süleymani telgrafı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Hamaney ve Ruhani'ye taziye telgrafları gönderdi.





Washington yönetiminin terör destekçisi olduğunu savunan Esad, İranlı komutanın ölümünden üzüntü duyduğunu ve kendilerine verdiği desteği unutmayacaklarını ifade etti.





Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesini, "Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonu" olarak değerlendirmişti.





SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.





İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.