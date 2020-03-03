Beşar Esad'dan yeni karar: 13 Nisan'da...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 13 Nisan'da genel seçimlerin yapılmasına ilişkin kararname yayımladı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 13 Nisan'da yapılacak genel seçimler için kararname yayımladı.





SANA'nın haberine göre Esad bugün üçüncü yasama dönemi için Halk Meclisi üyelerinin seçileceği genel seçimin tarihini 13 Nisan 2020 olarak belirleyen kararnameyi yayımladı.





Kararnameye göre 250 Halk Meclisi üyesinden 127'si işçi ve çiftçilerden, 123'ü ise 15 seçim bölgesine ayrılmış nüfusun diğer kesimlerinden seçilecek.