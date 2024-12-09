Beşar Esad'ın, muhaliflerle yaptığı müzakerelere Rusya katılmadı

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Bakanlık açıklamasında, Esad’ın muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını açıkladı.



Rusya'nın söz konusu müzakerelere katılmadığının altını çizen Rus Dışişleri, "Bununla beraber, müdahil tüm taraflara, şiddet kullanmayı reddetme ve tüm idari sorunları siyasi yollardan çözme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Beşar Esad’ın görevi bırakma ve Suriye’den ayrılma kararı, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla doğrulanan bu gelişme, Suriye’deki siyasi, askeri ve diplomatik dengeleri yeniden şekillendirecek.