Samanyolu Haber /Dünya / Beşar Esad'la röportaj yapıldı ama yayınlanmadı /09 Aralık 2019 23:35

Beşar Esad'la röportaj yapıldı ama yayınlanmadı

İtalya merkezli Rai News 24'ün Beşar Esad ile bir röportaj yaptığı ancak söz konusu röportajın yayınlanmadı iddia edildi.

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 26 Kasım tarihinde İtalya merkezli Rai News 24 kanalının genel müdürü Monica Maggioni'yle birlikte kameraların karşısına geçti.

sol.org.tr'de yer alan haber göre söyleşinin 2 Aralık'ta hem Rai News 24 kanalında hem de Suriye'nin ulusal medya kuruluşlarında yayınlanmasına birlikte karar verilmişti ama İtalyan kanalı röportajı yayınlamamayı seçti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı basın servisinden 8 Aralık'ta yapılan açıklamada, İtalyan kanalından 2 Aralık sabahı açık bir neden belirtmeksizin yayını erteleme talebi geldiği belirtildi.

Açıklamada, söyleşinin daha sonra ne zaman yayınlanacağına dönük bir tarih belirtilmediği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı, bu durumu Batı'nın 'Suriye hakkındaki gerçekleri gizleme çabalarının bir başka örneği' olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Eğer Rai News 24 söyleşiyi yayınlamayı reddetmeye devam ederse, Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve Medya Ofisi söyleşinin tamamını 9 Aralık 2019 Pazartesi günü, Şam saatiyle sabah 9.00'da yayınlayacak" ifadeleri yer aldı.

Esad'ın röportajı Arapça olarak Suriye devleti televizyonu dahil birçok yerel televizyonda yayınlandı ama Rai News 24'ün söyleşiyi ne zaman yayınlayacağı, hatta yayınlayıp yayınlamayacağı hâlâ belli değil.
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