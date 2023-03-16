Beşar Esed Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmeleri için, Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesinin şart olduğunu söyledi.







Kremlin'de Putin'le de görüşen Beşar Esad önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye’nin pozisyonunu eleştirdi. Esad, Erdoğan'la yapacağı görüşmelerin ülkedeki çatışmayı bitirmesi gerektiğini, aksi takdirde görüşmenin bir anlamı olmayacağını dile getirdi.





Terörle mücadelede Rusya'nın Suriye ile dayanışma gösterdiğinin altını çizen Esad, Suriyelilerin büyük resme baktığını ifade etti. Rusya'nın zaferiyle birlikte yeni, daha güvenli ve barışçıl bir dünya ortaya çıkmasını umduklarını belirten Esad, Suriyelilerin bu operasyona bu açıdan baktıklarını vurguladı.





Yeni bir Dünya Savaşı'nın başladığını ama karşımıza farklı biçimde çıkacağını düşünen Esad, "Demek istediğim şu ki dünya savaşları eskiden konvansiyonel yöntemlerle yapılırdı. Birçok devletin ordusu birbiriyle savaşırdı. Bu, şu anki durum için de geçerli ama modern silahlar, özellikle nükleer silahlar içinde bulunduğumuz durumu konvansiyonel savaştan farklı kılıyor" dedi.





Referandumla Rusya'ya bağlanma kararı alan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerini Rusya toprağı olarak tanıdıklarını belirten Esad, "Bu savaş hiç yaşanmasaydı bile o bölgeler tarihi açıdan Rus toprağı" ifadesini kullandı.





Suriye'deki Rus askeri üslerinden de bahseden Esad caydırıcılık sağlamak için bu üslerden en gelişmiş silahlar olması gerektiğini söyledi. Olası hipersonik füze konuşlandırılması hakkında konuşan Esad, "Askeri üs kuracaksanız amaç bu üslerin askeri açıdan zayıf kalması olmamalı. Üslerin caydırıcı etkisi olması gerekiyor, en iyi silahlarla donatılmaları gerekiyor. Bu gayet doğal ve mantığa uygun. İster hipersonik füze ister daha gelişmiş silahlar olsun, ilkemiz bu bahsettiğim yönde" dedi.





Rus ordusunun Suriye'deki varlığının geçici ya da sadece terörle mücadeleye odaklı olmaması gerektiğini belirten Esad sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörle mücadele günümüzün meselesi ama geçici bir mesele. Rus ordusunun herhangi bir ülkedeki varlığı geçici olmamalı. Burada söz konusu olan uluslararası denge. Rusya'nın Akdeniz ülkesi olan Suriye'deki varlığının da dünyadaki güç dengesi açısından bir anlamı var.





Günümüzde süper güçler kendi sınırları içinde kalarak kendilerini savunamaz ya da üzerlerine düşen rolü oynayamazlar; bölgesel müttefikleri veya üsler yoluyla bu sınırların ötesine geçmeliler.”