Esed'in dayısı ve Rejimin etkili ismi Muhammed Mahluf koronadan hayatını kaybetti

Suriye lideri Beşar Esed'in bahar aylarında yönetimi eleştiren ve aileyle sorunlar yaşayan kuzeni Rami Mahluf'un babası Muhammed Mahluf, koronavirüs sebebiyle Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





Muhammed Mahluf, Beşar Esed'in annesinin erkek kardeşiydi ve hem aile üzerinde hem de yönetimde etkili bir isimdi.





Başkent Şam'da bir hastanede tedavi gören Mahluf'un torunu Ali, sosyal medyada dedesinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini yazdı.





Birkaç ay önce telekomünikasyon firmasına vergi yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle el konulan ve çalışanlarından bazıları tutuklanan, bu sebeple Esed ailesiyle gerilim yaşayan Rami Mahluf da, sosyal medya hesabı üzerinden "Babasının kaybıyla büyük acı yaşadığını ancak sosyal mesafe kuralları gereği babası için anma töreni yapılamayacağını" duyurdu.





Esed ailesi ve Mahluf ailesi arasında siyasi bağlar olduğu kadar ekonomik bağlar da var. Kasım 2019'da Global Witness isimli izleme örgütünün yayımladığı rapora göre, savaştan önce Suriye ekonomisinin yüzde 60'ı Mahlufların kontrolündeydi.



