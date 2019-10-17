Beşar Esed'den Türkiye'nin operasyonu ile ilgili açıklamalar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed bu sabah Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’den mektup getiren Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Faleh el Fayyad’ı kabul etti.





Mektubun içeriğinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve aralarında var olan koordinasyonun, 'terörle mücadele' veya son gelişmeler ışığında daha üst düzeylere ve daha kapsamlı alanlara yükseltilmesi yanı sıra ekonomik işbirliği ve Suriye ile Irak arasındaki sınırların açılması konuları üzerinde odaklandı.





ESED: TÜRKİYE'NİN ASKERİ HAREKÂTI AÇIK BİR İHLAL VE İŞGAL





Bölgesel ve uluslararası sahalardaki durumlara yoğunlaşan görüşmede Esed "Bölge ülkelerine yönelik dış emellerin tarih boyunca hiç durmadığını, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü harekâtın açık bir ihlal ve işgal olduğunu, Suriye’nin harekata 'teröristleri' vurmak kanalıyla cevap verdiğini, meşru tüm vesileler kanalıyla Suriye topraklarındaki Türkiye varlığına karşılık vereceğini ve karşı koyacağını." söyledi.





Görüşmeye Suriye’nin Bağdat Büyükelçisi Sattam el Dendah katıldı.