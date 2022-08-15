Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı /15 Ağustos 2022 00:28

Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanya deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş istediğini alamadı.

İlk yarıyı 3-1 önde kapatan siyah beyazlılar, 10 kişi kalmanın verdiği dezavantaj da eklenince 1 puanla yetinmek durumunda kaldı.

Maçta gol perdesi henüz 3. dakikada Beşiktaş lehine N'Koudou ile açıldı.

20. dakikada Salih Uçan farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.

31. dakikada ise Ghezzal penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0'a getiren isim oldu.

37. dakikada Emrecan Uzunhan gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kalarak Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

45+3. dakikada ise  Efkan Bekiroğlu farklı iki indirerek ilk yarının skorunu belirlemiş oldu: 1-3.

İkinci yarıda ise Saiss'in 81. dakikada kendi kalesine attığı golle fark bire indi: 2-3.

90+2. dakikada ise bu kez Aytemiz Alanyaspor bir penaltı kazandı ve Daniel Candeias golü bularak skora dengeyi getirdi: 3-3.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

Böylelikle Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor 4'er pauna yükselmiş oldu.

Ligin 3. hadtasında ise Beşiktaş evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlerken, Aytemiz Alanyaspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak.

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