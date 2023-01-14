Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş 3 puanı 90+5’te aldı! Konyaspor yıkıldı… /14 Ocak 2023 19:05

Beşiktaş 3 puanı 90+5’te aldı! Konyaspor yıkıldı…

Süper Lig 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

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Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor’u 90+5’te bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Ligde geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş galibiyet serisi başlatmak için çıktığı Konya deplasmanında istediğini son dakikada aldı.

Siyah beyazlılar maçın henüz başında Mert Günok’un büyük hatası sonrası 1-0 geriye düştü. Valentin Rosier’in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü.

CENK TOSUN DENGE GETİRDİ
Soyunma odasına tek farkla geride giren siyah beyazlılar ikinci yarıya çok baskılı başladı. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı ikinci yarıda 67. dakikada Cenk Tosun ile golü bulan Beşiktaş maça denge getirdi.

Sol kanatta Arthur Masuaku’nun kaptığı top sonrası Georges-Kevin N’Koudou’nun pasında topla buluşan Gedson Fernandes kaleye sırtı dönükken topuk pasıyla topu Cenk Tosun’a aktardı ve Cenk gelişine yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeye kaleci Erhan Erentürk’ün uzanamayacağı noktaya gönderip ağlarla buluşturdu.

90+5’te maç tam bitti diye beklenirken Josef de Souza sahneye çıktı ve ceza sahası içinde topla buluştu, sert bir vuruşla golü atıp Beşiktaş’a 3 puanı getirdi.

Beşiktaş’ın son dakikada gelen golü sonrası müthiş bir sevinç yaşandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 32’ye çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Konyaspor ise 27 puanla 7. sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş Kayserispor deplasmanına gidecek, Konyaspor ise evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.
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