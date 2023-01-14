Beşiktaş 3 puanı 90+5’te aldı! Konyaspor yıkıldı…

Siyah beyazlılar maçın henüz başında Mert Günok’un büyük hatası sonrası 1-0 geriye düştü. Valentin Rosier’in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü.

CENK TOSUN DENGE GETİRDİ

Soyunma odasına tek farkla geride giren siyah beyazlılar ikinci yarıya çok baskılı başladı. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı ikinci yarıda 67. dakikada Cenk Tosun ile golü bulan Beşiktaş maça denge getirdi.

Sol kanatta Arthur Masuaku’nun kaptığı top sonrası Georges-Kevin N’Koudou’nun pasında topla buluşan Gedson Fernandes kaleye sırtı dönükken topuk pasıyla topu Cenk Tosun’a aktardı ve Cenk gelişine yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeye kaleci Erhan Erentürk’ün uzanamayacağı noktaya gönderip ağlarla buluşturdu.





90+5’te maç tam bitti diye beklenirken Josef de Souza sahneye çıktı ve ceza sahası içinde topla buluştu, sert bir vuruşla golü atıp Beşiktaş’a 3 puanı getirdi.





Beşiktaş’ın son dakikada gelen golü sonrası müthiş bir sevinç yaşandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 32’ye çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Konyaspor ise 27 puanla 7. sırada kaldı.





Ligde gelecek hafta Beşiktaş Kayserispor deplasmanına gidecek, Konyaspor ise evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.