Beşiktaş, Adana Demirspor'a son anda yakalandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Adana'da karşı karşıya geldi.





Maçın 31. dakikasında Alex Teixeira ile 1-0 öne geçen Beşiktaş soyunma odasına da bu avantajla gitti.





İkinci yarının son onlarına kadar maçta gol olmazken 90. dakika da golü bulan Adana Demirspor ekibi skora eşitliği getirdi.





İlk devredeki maçta da İstanbul'da 3-3 berabere kalan iki ekip yine yenişememiş oldu.





1-1'lik bu skorla puanlar paylaşılırken Beşiktaş 38 puana, Adana Demirspor ise 41 puana yükseldi.





İşte ligdeki yeni puan durumu



