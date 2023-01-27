Beşiktaş Alanyaspor’u farklı yendi

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.





Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere ikisini Cenk Tosun, diğerini ise Dele Alli kaydetti. 677 gün sonra Dolmabahçe’ye dönen Vincent Aboubakar’ın ağlara gönderdiği şık vuruş, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Necip Uysal’ın bir şutu direkten geri geldi.





Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 38’e yükseltirken, Alanyaspor 25 maçta kaldı.





ÜST ÜSTE BEŞİNCİ GALİBİYET

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başarılı bir grafik çizen Beşiktaş, 2-1 mağlup olduğu Galatasaray maçından bu yana ligde kaybetmiyor.





Süper Lig’de oynadığı son 6 maçın 5ini kazanıp birinde berabere kalan siyah-beyazlılar, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor’u yenerek üst üste 5 kez galip geldi. Beşiktaş bu süreçte sadece Gaziantep FK ile deplasmanda berabere kaldı.





ABOUBAKAR 677 GÜN ARANIN ARDINDAN DOLMABAHÇE’DE

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez sahaya 11’de çıktı.





Geçen hafta Yukatel Kayserispor deplasmanında 69. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuya ısınma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünlere çağırdı. Aboubakar, bu maçla birlikte 677 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıkmış oldu.









Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe’deki son karşılaşmasına 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide çıkmıştı.





Vincent Aboubakar, 85. dakikada yerini Atiba Hutchinson’a bıraktı.





DELE ALLI 11’E GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş’ta Dele Alli, ligde 6 maç sonra 11 kişilik kadroda yer buldu. Teknik direktör Şenol Güneş, son olarak HangiKredi Ümraniyespor maçının başlangıç kadrosunda yer alan ve daha sonra oynanan 6 karşılaşmada görev vermediği Dele Alli’yi, cezalı Nathan Redmond’ın yokluğunda orta sahada görevlendirdi.





Oyunda 85 dakika kalan Dele Alli, karşılaşmanın 59. dakikasında attığı golle farkı üçe çıkaran isim oldu.





TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Son 4 haftada alınan peş peşe galibiyetler sonrası Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park’ı doldurdu. Hafta içi ve yağışlı havada oynanan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin siyah-beyazlı taraftar takip ederken tribünlerde çok az boşluk göze çarptı.





BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI

Seyircisinin de desteğiyle maça hızlı başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda üst üste pozisyonlar buldu. Henüz 3. dakikada Salih Uçan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar’ın, Runar Runarsson’u ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak son anda araya giren Furkan Bayır’dan geri geldi.





Karşılaşmada 9. dakika oynanırken bu kez Cenk Tosun gole yaklaştı. Dele Alli’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.





EFECAN KARACA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Oyunda dengeyi kurmaya çalışan Alanyaspor’da Efecan Karaca, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. Daniel Candeias’ın pasıyla topla buluşan Efecan Karaca’nın ceza alanında sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Mert Günok gole izin vermedi.





İLK GOL PENALTIDAN GELDİ

Savunmada yapılan büyük hata sonrası Runar Runarsson’un, Cenk Tosun’a ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.





Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk Tosun, yaptığı vuruşla kaleci Runar Runarsson’un sağından meşin yuvarlağı 20. dakikada ağlarla buluşturmayı başardı.





AHMET HASSAN’IN VURUŞUNU MERT ÇIKARDI

Antalyaspor, Ahmed Hassan ile maçtaki ikinci net fırsatını yakaladı. Daniel Candeias’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ahmed Hassan’ın ön direkten gelişine yaptığı vuruşta Mert Günok gole izin vermedi.





ABOUBAKAR’IN MÜTHİŞ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Mert Günok’un uzun pasıyla topla buluşan Jackson Muleka’nın vuruşu kaleci Runar Runarsson’dan döndü. Dönen topu ününde bulan Vincent Aboubakar’ın, topun dibine girerek yaptığı şık aşırtma vuruşta top ağlarla 36. dakikada buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında pozisyon öncesinde Jackson Muleka’nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.





İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, tıpkı maçın başındaki gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Maçın 50. dakikasında Gedson Fernandes’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun, sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Runar Runarsson’un sağından üst köşede ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.





DELE ALLI FARKI AÇTI

Savunmadan topla çıkmaya çalışan Alanyaspor’a hücum presle karşılık veren Beşiktaş, baskıyla kazandığı top sonrası 58. dakikada Dele Alli ile farkı üçe çıkardı. Savunmada Idrissa Doumbia ile Runar Runarsson arasındaki anlaşmazlık sonucunda topla buluşan Dele Alli’nin, sol çaprazdan yaptığı vuruşta Runar Runarsson’un müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.





PENALTI VAR’DAN DÖNDÜ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 69. dakikada ceza alanında Arthur Masuaku ile Daniel Candeias arasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu izleyerek penaltı kararını iptal edildi.





NECİP DİREĞE TAKILDI

Maçın 64. dakikasında Salih Uçan’ın yerine oyuna giren Necip Uysal, 84. dakikada yaptığı vuruşta direği geçemedi. Tayfur Bingöl’ün pasıyla topla buluşan Necip Uysal’ın ceza sahası önünde hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden geri geldi.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.