Beşiktaş, Antalya'dan mutlu dönüyor

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş 9. dakikada Diaby'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar bu golden iki dakika sonra ise Vida ile skoru 2-0'a getirdi.





İlk yarıda 2-0 Siyah-Beyazlıların galibiyeti ile sona erdi.







İkinci yarıda ev sahibi Antalyaspor 52. dakikada Paul Mukairu'nun golüyle farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da gol çabaları yeterli olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.





Beşiktaş kaleci Karius ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.





Bu sonuçla Beşiktaş puanı 15'e yükseltirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.





9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1





11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi.





Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2





17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.





21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.





45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.





MAÇTAN NOTLAR







Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.





Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu.





Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.





ANTALYASPOR'DA ÜÇ EKSİK





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.





Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan isimlerden sarı kart cezalısı Hakan Özmert'i kullanamazken, Ondrej Celustka ve Doğukan Sinik'i ise yedeğe çekti.





Kırmızı-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk görev yaptı.